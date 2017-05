Continuar a ler



O dirigente russo falou ainda do caso de Radamel Falcão, adiantando que vai propor a "renovação de contrato" ao avançado colombiano. "Gostaria muito que ele continuasse com as cores monegascas na próxima época. Ele está em casa, recolocámos Falcão nas suas melhores condições, e estou orgulhoso por ele", concluiu.

Vasilyev recordou ainda o lugar do técnico português nunca esteve em causa no final da época passada, apesar das notícias da imprensa francesa a apontar para isso. "No verão passado, refletimos e fixamos objetivos claros. Dissemos: 'Agora, é preciso dar espetáculo e um jogo ofensivo'. Fizemos uma reflexão sobre o projeto do clube no seu todo, e não sobre Jardim", frisou."Para mim, ele foi sempre o melhor treinador para o Monaco. Fui eu que o trouxe e sempre acreditei nele, mesmo quando tivemos um início de época muito difícil há três anos", acrescentou Vadim Vasilyev, principal administrador do Monaco e braço-direito de Dmitry Rybolovlev, o proprietário do clube monegasco.