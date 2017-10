Continuar a ler

"Muito feliz" com o arranque demolidor nesta nova aventura, Vaz Pinto já identifica "diferenças significativas" entre a realidade atual na Etiópia e a que viveu em Angola, ao serviço do Recreativo do Libolo. "É bastante diferente ao nível da organização do dia-a-dia, pois culturalmente é um país distinto, bem como nas características dos jogadores. A altitude tem uma influência enorme no desempenho dos atletas, que também são muito evoluídos do ponto de vista técnico", explicou.Garantido o primeiro objetivo, os olhos já estão postos num futuro que se espera... de sucesso. "Queremos vencer as três competições internas! Uma já foi atingida. A nível internacional queremos consolidar o nome do clube na Liga dos Campeões africanos", sublinhou o treinador, de 43 anos.