Adriano Galliani acrescentou ainda que a Fininvest, a holding detida pelo presidente Silvio Berlusconi, "está a estudar a possibilidade de chegar a um acordo para a venda rápida da sua participação no AC Milan".



A venda do AC Milan a um grupo de investidores chineses, que devia ser concretizada esta sexta-feira, foi uma vez mais adiada para uma data não especificada, anunciou o diretor-executivo do clube italiano Adriano Galliani."As negociações com o SES [Sino-Europe Sports] ainda não terminaram e a venda não ocorrerá hoje, como estava inicialmente previsto", disse Adriano Galliani, que falava após uma reunião de acionistas do clube presidido por Silvio Berlusconi.

Autor: Lusa