Este novo adiamento irritou alguns dos mais ferrenhos adeptos do Milan, que já deseperam pelos novos proprietários, pois só com a saúde financeira dos mesmos é que o clube terá condições para reforçar o plantel e regressar à luta por objetivos mais ambiciosos, tal como o AC Milan habituou os seus seguidores desde sempre.

Mais uma vez, a venda do gigante europeu AC Milan foi adiada, agora para o dia 31 de março, mas por razões diferentes das que haviam alterado a conclusão do negócio para esta sexta-feira. Segundo o diário italiano 'Gazzetta dello Sport', tudo se deveu à 'fuga' de dois ex-investidores do grupo Sinon-Europe com... 100 milhões de euros. Este 'buraco' financeiro levou a administradora 'Fininvest' a informar que o grupo Sinon-Europe não tinha capacidade para cumprir o prometido e desembolsar os 320 milhões de euros para se tornar novo proprietário do AC Milan.Desta forma, os investidores chineses têm até ao dia 10 de março para pagar os 100 milhões de euros que faltam, de forma a que o negócio se possa finalmente concluir no dia 31 de março. Ainda assim, a reunião entre os atuais proprietários e os compradores chineses agendada para o dia 3 de março foi confirmada através de um comunicado oficial publicado no site oficial do mítico clube rossonero, atual 7.º classificado da Serie A, a 3 pontos da zona europeia da tabela.

Autor: Hugo Neves