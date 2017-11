Continuar a ler

A federação italiana (FIGC) continuará a pagar o salário a Gian Piero Ventura até final do contrato caso o agora ex-selecionador não volte a trabalhar nos próximos oito meses, o tempo que falta por cumprir no acordo assinado entre as partes a 7 de junho de 2016. Assim, tendo em conta o que treinador ganha, a FIGC poderá ter de desembolsar um máximo de 866.666 euros.O canal Mediaset Premium revelou os contornos da rescisão anunciada na quarta-feira, na sequência da eliminação da squadra azzurra no playoff de qualificação para o Mundial'2018, frente à Suécia, a solução encontrada depois de ventura não ter apresentado a demissão do cargo.