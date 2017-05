Continuar a ler

Ao Frosinone resta agora disputar o playoff, no qual tomam parte os clubes classificados entre o 3.º e o 8.º lugares. Perugia (4.º), Benevento (5.º), Cittadella (6.º), Carpi (7.º) e Spezia (8.º) são as outras equipas que disputarão o playoff.



Por outro lado, Latina, Pisa, Vicenza e Trapani descem ao 3.º escalão. Ao Frosinone resta agora disputar o playoff, no qual tomam parte os clubes classificados entre o 3.º e o 8.º lugares. Perugia (4.º), Benevento (5.º), Cittadella (6.º), Carpi (7.º) e Spezia (8.º) são as outras equipas que disputarão o playoff.Por outro lado, Latina, Pisa, Vicenza e Trapani descem ao 3.º escalão.

O Verona celebrou esta quinta-feira o regresso à Serie A - fora despromovido há um ano -, juntando-se assim à já promovida SPAL, que vai estrear-se entre a elite do futebol italiano na próxima temporada depois de se sagrar campeã do 2.º escalão.Apesar de apenas ter empatado (0-0) na visita ao Cesena na 42.ª e última jornada da Serie B, e ter acabado com os mesmos 74 pontos do Frosinone (3.º), a equipa orientada por Fabio Pecchia garantiu o 2.º lugar graças à vantagem no confronto direto (primeiro fator de desempate) com o perseguidor.