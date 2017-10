Continuar a ler

Com este triunfo, o Verona passou a somar a seis pontos e subiu ao 16.º lugar, deixando a zona de despromoção, enquanto o Benevento continua a ter uma má estreia na Serie A, somando oito derrotas em outros tantos encontros, com apenas dois golos marcados e 19 sofridos.Consulte o direto do jogo e os resultados e a classificação da Serie A.