Certo é que Verratti e o Barcelona não terão vida fácil se quiserem convencer os responsáveis do PSG. O jogador tem contrato até 2021 e é importante no plantel, como provam os 42 jogos disputados esta temporada.



Marco Verratti está prestes a ir de férias mas nem por isso tem a cabeça longe do futebol. O médio do Paris Saint-Germain tem o Barcelona no seu encalço e pode receber novidades quando estiver a descansar em Ibiza, a partir da próxima semana.O ponto de situação foi feito pelo jornal 'Mundo Deportivo', que relata que o jogador revelado a alguns companheiros que pretende ficar, mas pode não ser bem assim. A mesma fonte adianta que o italiano veria com bons olhos uma mudança para Camp Nou, onde tem amigos e admiradores. Além disso, o estilo de jogo, a atratividade da liga espanhola e a possbilidade de discutir troféus de montra como a Liga dos Campeões podem pesar na hora de decidir.

Autor: Luís Miroto Simões