Vertonghen sofreu a lesão no sábado, no jogo com o West Bromwich Albion, da 21.ª jornada, que o Tottenham venceu por 4-0. O defesa-central, uma das peças chave para o técnico Mauricio Pochettino, saiu do campo em lágrimas, visivelmente consternado com a lesão."Muito obrigado a todos pelas vossas mensagens de apoio. Estou dececionado por esta lesão, mas voltarei o mais rápido possível", escreveu o internacional belga na sua conta oficial na rede social Twitter.Com esta paragem, Vertonghen vai falhar alguns jogos importantes da liga inglesa, sobretudo com Manchester City (21 de janeiro) e Liverpool (11 de fevereiro).