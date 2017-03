Continuar a ler

Ao desembarcar em Teresina, contou Wemerson ao 'Globoesporte.com', foi levado para um hotel em frente à estação rodoviária, onde foi informado de que já não iria treinar o Piauí. Jacob Jr., por seu turno, negou a tese do técnico, explicando que não tinha assinado qualquer contrato.



"O presidente disse para vir e, quando cheguei, a conversa foi de que as coisas tinham mudado e que já não iria ser o treinador", afirmou Wemerson, citado pelo 'Globoesporte.com'. "Imaginem só: sair de Campina Grande, deixar a mulher e a família, para ir trabalhar e ser tratado assim. Tinha a garantia de que ia ser o treinador, tenho conversas, gravações, tudo documentado. Falei com o presidente mais de 25 minutos antes de viajar e, quando cheguei, foi esta desilusão".



"Senti-me humilhado e traído, isto é uma falta de respeito. Eles falharam e ninguém me deu um real".



Entretanto, o Piauí anunciou, através do site oficial, que o novo treinador é Fabiano Macau, de 45 anos, apresentado no comando técnico do clube esta segunda-feira. Ao desembarcar em Teresina, contou Wemerson ao 'Globoesporte.com', foi levado para um hotel em frente à estação rodoviária, onde foi informado de que já não iria treinar o Piauí. Jacob Jr., por seu turno, negou a tese do técnico, explicando que não tinha assinado qualquer contrato."O presidente disse para vir e, quando cheguei, a conversa foi de que as coisas tinham mudado e que já não iria ser o treinador", afirmou Wemerson, citado pelo 'Globoesporte.com'. "Imaginem só: sair de Campina Grande, deixar a mulher e a família, para ir trabalhar e ser tratado assim. Tinha a garantia de que ia ser o treinador, tenho conversas, gravações, tudo documentado. Falei com o presidente mais de 25 minutos antes de viajar e, quando cheguei, foi esta desilusão"."Senti-me humilhado e traído, isto é uma falta de respeito. Eles falharam e ninguém me deu um real".Entretanto, o Piauí anunciou, através do site oficial, que o novo treinador é Fabiano Macau, de 45 anos, apresentado no comando técnico do clube esta segunda-feira.

O futebol brasileiro é rico em histórias no mínimo inusitadas e esta é uma delas. De acordo com o 'Globoesporte.com', o Piauí decidiu despedir Marcão, o treinador, após quatro derrotas seguidas. O processo de escolha do novo técnico revelou-se, no entanto, bastante confuso e, para Wemerson, humilhante até.O treinador de 37 anos, ex-Lagarto, entrou em contacto com o presidente Jacob Jr. para ser o próximo treinador do Piauí. Depois de ter tudo alinhavado com o líder do clube de Teresina, viajou, de autocarro, de Campina Grande, na Paraíba, até à capital piauiense... uma viagem de 21 horas. No entanto, quando lá chegou, descobriu, da pior maneira, que já não era o treinador.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil