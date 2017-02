Refira-se que o encontro entre os catalães e os bascos será o último a ser disputado no Vicente Calderón, pois o estádio fechará definitivamente as portas no final desta época, já que o Atlético passará a jogar numa nova casa, a ser inaugurada no verão com o nome de Wanda Metropolitano.

O Estádio Vicente Calderón, em Madrid, é o palco da final da Taça do Rei deste ano, entre Alavés e Barcelona, a 27 de maio. A federação espanhola anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a escolha do recinto do Atlético Madrid para receber a partida.Será o segundo ano seguido que o Calderón acolhe a final da competição, depois de Barça ter batido o Sevilha em 2015/16. No total, o estádio colchonero recebeu a decisão da prova em 13 ocasiões.