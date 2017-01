Continuar a ler

Depois de ter sido atendido nas urgências, os médicos do centro hospitalar decidiram que era melhor ficar internado durante a noite, apesar de todos os exames médicos realizados não terem detetado qualquer anomalia.



Laguardia regressa hoje a Vitória para se reincorporar nos treinos do Deportivo Alavés, que esta quarta-feira disputa os quartos de final da Taça do Rei contra o Alcorcón, equipa da segunda liga espanhola, onde joga o defesa português Nelson.



Victor Laguardia recebeu alta esta segunda-feira, depois de passar a noite num hospital de Vigo, para onde foi transportado após o jogo de domingo entre o Deportivo Alavés e o Celta.Laguardia e o John Guidetti chocaram num lance na primeira parte do encontro, que decorreu em Balaídos e terminou com a derrota do Deportivo Alavés, por 1-0, e o defesa ficou com dores na cabeça, mas conseguiu ficar no relvado até ao final da partida.

Autor: Lusa