Já é oficial. Victor Moses, de 26 anos, renovou contrato com o Chelsea até 2021, anunciou o clube londrino no site oficial. O internacional nigeriano tem feito uma temporada acima das expetativas, tendo já realizado 28 jogos e marcado 4 golos. A adaptação a lateral-direito foi uma invenção de Antonio Conte que não poderia ter corrido melhor."Estou muito contente. Estou encantado por ficar aqui mais anos, agora que renovei contrato. É tempo de me concentrar na equipa e em manter o trabalho duro para garantir que ganhamos jogos e tentamos vencer a Premier League esta temporada", disse ao site oficial dos blues.O jogador que chegou em 2012 a Londres vindo do Wigan só esta temporada se conseguiu afirmar no Chelsea, depois de vários empréstimos ao Liverpool West Ham . O sistema de 3-4-3 implementado pelo treinador italiano tem beneficiado o extremo que foi agora adaptado a lateral-direito. Este contrato é visto como um prémio pelas boas exibições do nigeriano.