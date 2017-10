Continuar a ler

Moses foi substituído pelo italiano David Zappacosta ao minuto 39 da derrota dos 'blues', por 2-1, frente ao Crystal Palace. O atleta africano vai falhar os jogos do campeão inglês na Liga dos Campeões frente à Roma (quarta-feira e 31 de outubro), bem como Taça da Liga com o Everton e os jogos do campeonato com Watford, de Marco Silva, Bournemouth, Manchester United, de José Mourinho, e West Bromwich Albion.Moses foi substituído pelo italiano David Zappacosta ao minuto 39 da derrota dos 'blues', por 2-1, frente ao Crystal Palace.

O nigeriano Victor Moses, do Chelsea, vai estar de baixa cerca de um mês na sequência de lesão sofrida sábado no jogo frente ao Crystal Palace, da liga inglesa.O nigeriano é o terceiro jogador do plantel a contrair uma lesão nos isquiotibiais no espaço de duas semanas, após o avançado espanhol Álvaro Morata e o médio francês N´Golo Kanté.

