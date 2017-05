O guarda-redes Víctor Valdés e orescindiram esta quarta-feira de "comum acordo", informou a equipa despromovida à segunda liga inglesa.O internacional espanhol, de 35 anos, chegou ao clube inglês no verão passado, depois de duas épocas sem jogar no, ao qual rumou depois de muitos anos de sucesso noO Middlesbrough também se libertou do segundo guarda-redes, o norte-americano Brad Guzan, de 32 anos, que regressa ao seu país para representar o Atlanta United.

Autor: Lusa