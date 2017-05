A continuidade de Alexis Sánchez no Arsenal não é um dado adquirido - e com o chileno a terminar contrato dentro de um ano, a pressão sobre o clube londrino será enorme neste verão. Mas há quem não manobre às escondidas na tentativa de 'forçar' uma decisão. É o caso de Arturo Vidal, que quer o compatriota ao seu lado no Bayern Munique, não hesitando em sugerir que os gunners são um clube menor..."Claro que gostaria muito que ele viesse para o Bayern, pois trata-se de um jogador extraordinário, que está a destacar-se no Arsenal. Mas falta-lhe dar um passo mais além para entrar na luta com os melhores do Mundo. Para que isso aconteça tem de vir para a melhor equipa do Mundo", cmeçou por dizer o médio-centro, citado pelo 'Sport', reforçando:"E nesta altura o Arsenal não é tão forte como outras grandes equipas. Se ele se quer equiparar aos melhores tem de vir para cá, onde estão os mais fortes. E ele encaixaria muito bem no Bayern, porque treina bem, tem muita qualidade e é jovem."