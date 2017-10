Continuar a ler

O VAR é usado para validar ou não um golo, para atribuir um cartão vermelho, analisar uma situação de penálti ou erro de identidade de jogador sancionado.A FIFA está a avaliar os resultados da aplicação desta tecnologia em vários campeonatos para decidir se o VAR vai ser utilizado no Mundial da Rússia, no próximo verão.Juan Luis Larrea revela que já esta época vão ser feitas cerca de 70 experiências oficiosas em diversos desafios: "Serão testes em 'off'. Ou seja, sem que vocês [jornalistas] saibam que estamos a fazer o nosso trabalho".Das cinco maiores ligas da Europa, juntamente com Inglaterra, Alemanha, Itália e França, a Espanha é a única que nem sequer tem a tecnologia de linha de baliza, oficialmente devido aos custos financeiros que a mesma implica.No verão passado, Juan Luis Larrea foi nomeado presidente interino da federação após a suspensão de Angel Maria Villar, 'patrão' do futebol espanhol de 1988 a 2017, a contas com a justiça face a acusações de corrupção.