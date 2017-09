Após a grande polémica com o golo de Jô diante do Vasco, que foi validado pela arbitragem, a CBF decidiu implementar no Campeonato Brasileiro o vídeo-árbitro já a partir da próxima jornada. A informação é do site Globo Esporte.Na partida de domingo, o Corinthians venceu o Vasco por 1-0 com um golo de Jô marcado com a mão. Nem o árbitro, nem os assistentes que ficam ao lado das balizas, nem o fiscal de linha, ninguém viu. O chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, coronel Marcos Marinho, anunciou esta novidade ao site brasileiro.A CBF vinha rejeitando a possibilidade de implementar o vídeo-árbitro, mas perante a polémica desse golo, acabou por mudar o discurso. Uma reunião está agendada para terça-feira a fim de definir todos os detalhes com relação à implantação do sistema, que tem um custo elevado, mas que a CBF já disse que não vai importar-se com isso.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil