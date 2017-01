Polémica no Barcelona: o único que não viu a bola dentro da baliza foi o árbitro...

Depois da polémica do Betis-Barcelona de domingo, o debate sobre a introdução das novas tecnologias no futebol ganhou uma nova dimensão em Espanha. A radio Cadena Cope deu conta de que a Liga espanhola se reúne nos próximos dias para aprovar a introdução do vídeo-árbitro na competição já a partir da próxima temporada.A decisão surge após o golo não validado por Hernández Hernández no Betis-Barcelona e o plano é introduzir gradualmente as novas tecnologias nas provas internas, a começar já nas últimas rondas da Taça do Rei desta época.Diga-se que não estava previsto que o vídeo-árbitro entrasse em vigor já em 2017/18, mas os sucessivos erros e a pressão dos principais clubes – Real Madrid e Barcelona já se manifestaram a favor – podem acelerar o processo de modernização da arbitragem.