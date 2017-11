O futebol espanhol poderá muito em breve passar a contar com o auxílio do vídeo-árbitro. Segundo revela a imprensa do país vizinho, a Federação Espanhola de Futebol recebeu a autorização necessária para começar a utilizar aquele sistema, que deverá ser colocado em ação já no duelo entre At. Madrid e Elche, da Taça do Rei (marcado para dia 29), ainda que neste caso a sua utilização seja ainda numa fase experimental (sem influências nas decisões do árbitro principal).Esse primeiro teste e os seguintes determinarão se o sistema será para avançar ou se a sua utilização ficará em 'stand by'.

Autor: Fábio Lima