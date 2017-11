O vídeo-árbitro (VAR) vai fazer a sua estreia em África na próxima edição do Campeonato Africano das Nações destinado apenas a jogadores que atuam naquele continente – mais conhecido por CHAN.

A prova será disputada de 13 de janeiro a 4 de fevereiro, em Marrocos, sendo que o VAR entrará em ação somente a partir dos quartos-de-final, conformou revelou ontem a Confederação Africana de Futebol (CAF) num comunicado.

Os árbitros escolhidos para a competição – e que também irão estar no Mundial da Rússia – já receberam a necessária formação para lidar com uma ferramenta já utilizada em vários campeonatos europeus (Portugal, Alemanha e Itália) e ainda na Taça das Confederações, no último verão.

Modernização

O angolano Rui Campos, membro do Comité Executivo da CAF e vice-presidente do comité organizador da CHAN, manifestou o seu contentamento pela evolução registada.

"Estou muito satisfeito pelo facto de o futebol africano dar este passo tão importante e que vai ao encontro do pretendido, que é modernizá-lo, e tendo como inspiração algumas das melhores práticas de gestão do futebol mundial", congratulou-se.