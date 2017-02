Continuar a ler

O próximo jogo do português nesta competição está agendado para o próximo dia 28, na receção ao Western Sydney. "Uma vitória crucial frente ao adversário mais forte do grupo. O nosso desempenho no segundo tempo foi muito bom", concluiu Villas-Boas, que viu Hulk marcar o golo do triunfo na Coreia do Sul.

André Villas-Boas destacou a "fé e a coragem" dos jogadores do Shanghai SIPG após o triunfo desta terça-feira frente ao FC Seoul, por 1-0 , na estreia da fase de grupos da Champions asiática."Foi uma partida muito equilibrada. Todos viram que o relvado não estava nas melhores condições e causou problemas a ambos os lados. Um encontro competitivo e difícil para nós. E mais ficou quando ficámos reduzidos a dez jogadores [He Guan foi expulso aos 52’]. Mas soubemos gerir a vantagem e, com fé e coragem, conquistámos os três pontos", analisou o técnico português, numa conferência de imprensa em que foi aplaudido pelos jornalistas.

Autor: Diogo Jesus