A equipa japonesa ganhou novo ânimo com o golo do brasileiro Rafael, aos 73 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e Endo, aos 84, reduziu para 3-2, mas a reação nipónica ficou-se por aí e o Urawa terminou mesmo com menos um jogador, na sequência da expulsão de Koroki, aos 90+1.



O Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, isolou-se esta quarta-feira na liderança do Grupo F da Liga dos Campeõe da Ásia, ao vencer por 3-2 na receção aos japoneses do Urawa Red Diamonds.A equipa chinesa chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Shi Ke, aos 10 minutos, e dos brasileiros Elkeson, aos 45, e Hulk, antigo jogador do, aos 52, mas permitiu que o Urawa se aproximasse perigosamente durante a segunda parte.

