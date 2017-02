Continuar a ler

"É um problema importante e difícil para nós. É importante para o grupo e para os fãs com a qualidade e liderança que tem", acrescentou o francês, que vai "procurar uma solução" em Ryan Bertrand e em "alguns jovens jogadores, como Jack Stephens".



O futebolista holandês Virgil van Dijk, do Southampton, vai falhar a final da Taça da Liga, marcada para 26 de fevereiro, por lesão, disse esta quinta feira o treinador do 12.º classificado da liga.O defesa, de 25 anos, contraiu a lesão no tornozelo na vitória sobre o Leicester, a 22 de janeiro, e vai ficar de fora durante "muitas semanas, dois ou três meses", disse o técnico dos 'saints', Claude Puel, o que inclui a disputa do troféu com o Manchester United de José Mourinho.

Autor: Lusa