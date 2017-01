Continuar a ler

Sampaoli pode agora contar com os dois jogadores na luta pela liderança do campeonato espanhol - o Sevilha encontra-se na 2.ª posição, a um ponto do líder Real Madrid. Quem também já treinou sem limitações com a equipa foi o português Daniel Carriço, recuperado recentemente de uma lesão, contraída a 30 de novembro, num jogo a contar para a Taça do Rei, frente ao Formentera.Sampaoli pode agora contar com os dois jogadores na luta pela liderança do campeonato espanhol - o Sevilha encontra-se na 2.ª posição, a um ponto do líder Real Madrid.

Vitolo voltou esta quinta-feira aos treinos com a equipa do Sevilha e estará apto para alinhar na partida do próximo domingo, frente ao Espanyol.O internacional espanhol lesionou-se no jogo frente ao Real Madrid, na vitória do Sevilha por 2-1. A lesão muscular na perna direita obrigou o jogador de 27 anos a uma paragem de dez dias, ficando de fora da partida frente ao Osasuna.