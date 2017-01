O Sevilha não vai poder contar com o extremo Vitolo entre três a quatro semanas devido a uma lesão muscular sofrida pelo internacional espanhol durante o encontro com o Real Madrid, no domingo.O jogador de 27 anos queixou-se de problemas na coxa direita ainda durante a primeira parte do jogo, mas acabou por cumprir os 90 minutos, ajudando a equipa andaluza a chegar ao triunfo (2-1) sobre os merengues. O pior veio depois, com os exames médicos a confirmarem a lesão.Vitolo - protagonista de um caso polémico com Ronaldo, que lhe atirou com a bola antes da marcação do penálti - deverá falhar três ou quatro jogos da Liga espanhola, na qual o Sevilha está em 2.º lugar, mas os responsáveis do clube contam com ele para o duelo com o Leicester, a 22 de fevereiro, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.