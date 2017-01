Continuar a ler

Vamos puxar o filme atrás. Em 2014, o médio-ofensivo saltou para a ribalta por ter sido convocado para a seleção principal da Noruega com... 15 anos. Na altura, o Record falou com Vítor Gazimba, português que treinou Odegaard nos sub-21 do Stromgodset. Não foi por muito tempo, é verdade, porque apesar de já estar a jogar com colegas mais velhos, o clube decidiu que o talento era suficiente ao ponto de colocá-lo na equipa principal. Depois, o Real Madrid conseguiu vencer a concorrência de outros grandes europeus e, em 2015, anunciou a contratação deste jovem nascido em Drammen, num contrato válido até 2021.Agora, é no Herenveen que Odegaard vai mostrar o que vale. Um passo bem dado, segundo Vítor Gazimba. "Ele apostou na ida para o Real Madrid numa perspectiva de evolução, sabendo que a curto prazo seria difícil entrar na equipa principal. Mas depois de duas épocas e apenas dois jogos oficiais na primeira equipa ele precisa de jogar e o Herenveen é uma boa opção para continuar a evoluir. O campeonato holandês é pautado pelo futebol técnico, que assenta que nem uma luva ao Odegaard, e a própria equipa, pelo que vi dos últimos jogos, joga um estilo de futebol que o favorece. Creio que foi uma boa decisão", analisou o ainda treinador dos sub-21 do Stromgodset aUm aparecimento precoce, um contrato milionário com um grande clube do futebol e as constantes comparações com Messi, por exemplo, marcaram o crescimento de Odegaard. Terá o norueguês acusado a pressão? "Na verdade, acho que não. É normal que, para um jovem de 15 anos, não seja fácil mudar de clube e de país. Acho que tem mais a ver com a adaptação, que demora sempre algum tempo, ainda para mais para um miúdo. Mas mesmo sem jogar na primeira equipa do Real Madrid foi chamado várias vezes à seleção principal da Noruega e também aos sub-21", apontou o português.E foi num desses jogos, no regresso à cidade de Drammen, que Vítor Gazimba, de 29 anos, reencontrou Odegaard. "Não me parece que tenha acusado a pressão de estar ao lado de grandes jogadores, ou de cumprir as expectativas que depositaram nele. Sempre foi um miúdo com os pés assentes na terra e quando o vi a jogar outra vez voltei a ter o 'feeling' que tive antes. Vê-se a classe de jogador que é", reforçou.Nesse dia, a 15 de novembro de 2016, ainda houve tempo para uma pequena conversa. "Na altura disse-me que via o empréstimo com bons olhos e lembro-me de ele me ter dito: 'Calma, ainda sou muito novo e tenho muito tempo'. Ele consegue perceber que todo o processo de adaptação leva o seu tempo e que não há que ter pressa. Chegou às bocas do Mundo com apenas 15 anos e o topo da carreira pode ser apenas aos 26 anos, portanto ainda tem muitos anos pela frente. Pareceu-me identificado com o Real Madrid e continua a ver-se no Real Madrid. Não falámos de jogadores em concreto, mas ele confidenciou-me que aprende muito a treinar com jogadores de grande nível e que o facto de defrontar jogadores de outra categoria o tem feito evoluir", revelou Vítor Gazimba.E apesar de um dos interlocutores ser português, o nome Cristiano Ronaldo não surgiu na conversa. "Não me disse nada sobre o Ronaldo mas sei que é um jogador de quem o Odegaard gosta muito. Até porque, na verdade, ele é parecido com o Ronaldo, no que diz respeito à capacidade de trabalho. É muito focado no treino, não tem problemas em passar horas a treinar e quando estava no Stromgodset até nas folgas gostava de trabalhar, nem que fosse para bater alguns livres", recordou.Quanto a Vítor Gazimba, continua a treinar os sub-21 do Stromgodset e com resultados visíveis. "Estou a iniciar a quarta época, uma vez que aqui a temporada rege-se pelo ano civil. Treino os sub-21 e agora sou também o principal responsável pela equipa B. Em 2014 fomos campeões; em 2015 chegámos à final da Taça da Noruega, algo que nunca tinha acontecido na história do clube. Na terceira época, em 2016, na 3.ª Divisão, o principal objetivo era ficar a meio da tabela e acabámos por ficar em 2.º lugar, a 1 ponto do campeão. Renovei contrato por mais 3 épocas e o futuro passa por aqui", resumiu o técnico natural de Vila Viçosa.Um dos objetivos para um treinador que trabalha na formação é fornecer jogadores para a equipa principal. E também neste aspeto há trabalho feito por Vítor Gazimba. "Não existe um número mínimo estipulado, mas temos vários jogadores que já foram promovidos e que assinaram contrato profissional, mais do que tínhamos quando aqui cheguei. E também há mais atletas do Stromgodset nas seleções sub-17, sub-18 e sub-19 do país. Na Noruega dá-se bastante atenção à formação, especialmente a jogadores locais. O Stromogodset é muito ligado à formação e, para além do Odegaard, tem fornecido jogadores para outros clubes. Por exemplo, vendemos recentemente um jogador de 15 anos, o Emmanuel Jean Holm, ao Leipzig", exemplificou Vítor Gazimba.pensou mais à frente e lançou o desafio a Vítor Gazimba: qual será o próximo talento a sair da formação do Stromgodset? "Existem vários candidatos na Noruega, mas eu destacaria um médio-centro que temos atualmente chamado Hasan Duman, de 17 anos. Treina atualmente nos sub-21 e já tem contrato profissional. É um número 8, um ‘box-to-box’, com uma capacidade técnica fortíssima. Remata bem com os dois pés e posso dizer que o faz em remates de 25/30 metros. Procura sempre passes de rutura e tem uma grande perceção do espaço. É norueguês mas também tem nacionalidade turca, o que lhe dá um perfume diferente no futebol", analisou o treinador português. Clubes de todo o Mundo, apontaram o nome?