Vítor Lima, médio do Famalicão, foi companheiro de equipa de Kasper no Falkirk, da Escócia, na época 2006/07, e recorda um jovem "trabalhador, com vontade de triunfar e que em momento algum ficou à sombra do nome do pai ou do clube de onde vinha [emprestado pelo Man. City]. Já no Falkirk defendia penáltis mas o que me impressionou foi a sua humildade e vontade de triunfar."