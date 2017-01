Continuar a ler

Contudo, a reação da equipa da casa surgiu ainda na primeira parte (43'), através do experiente Ivica Olic (37 anos), na conversão de um penálti. O golo da vitória só chegaria aos 86 minutos, quando Liendl rematou colocado para o fundo da baliza dos visitantes, numa altura em que o conjunto de Vítor Pereira jogava em superioridade numérica: Sama foi expulso aos 49'.



Vítor Pereira estreou-se esta sexta-feira com uma vitória no comando técnico do TSV 1860 Munique. Na receção ao Greuther Fürth, a formação orientada pelo técnico português de 48 anos triunfou por 2-1, no início da segunda volta da segunda divisão alemã.No Allianz Arena, Vítor Pereira começou a perder depois de um grave erro defensivo. Aos 12 minutos, Dursun aproveitou um mau atraso para inaugurar o marcador em Munique.

Autor: Diogo Jesus