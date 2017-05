Continuar a ler

A formação de Munique esteve a salvo até aos 86 minutos, quando vencia por 1-0, mas o Heidenheim, que já tinha a posição segura no campeonato, deu a volta ao marcador, com golos de Schnatterer (86) e Kleindienst (90+5).A derrota atirou assim a equipa de Vítor Pereira para a antepenúltima posição, com o Arminia Bielefeld , que empatou na visita ao Dínamo Dresden (1-1) a ocupar o 15.º lugar, com mais um ponto.