Continuar a ler

Para a partida de hoje, Vítor Pereira ainda não terá os reforços Abdoulaye, central com quem trabalhou no FC Porto e no Fenerbahçe, Amilton e Lumor (ex-Portimonense), nem o dinamarquês Gytkjær (ex-Rosenborg), por não estarem inscritos.





A poucas horas da estreia ao comando do TSV 1860 Munique, Vítor Pereira passou uma mensagem de tranquilidade aos jornalistas alemães. "Não estou nervoso", garantiu o português, na antevisão do confronto de amanhã com o Greuther Fürth, no arranque da 2.ª volta da 2.ª liga alemã."Gosto de ver as equipas a jogar com personalidade e é esse ADN que estou a tentar desenvolver e que quero ver frente ao Fürth", declarou Vítor Pereira, empenhado "em fazer uma melhor segunda volta", depois de equipa ter acabado a primeira no 14.º lugar, com 16 pontos em 17 jornadas.

Autor: Aurélio de Macedo