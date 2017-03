O Munique 1860 de Vítor Pereira tem hoje um desafio importantíssimo em casa com o St. Pauli, a contar para a 23ª jornada da 2ª divisão alemã. O conjunto do português está no 14º lugar enquanto o adversário ocupa a 15ª posição, uma acima do playoff de descida. Se vencer fica com 7 pontos de avanço sobre opositor."O jogo será muito difícil, pois o St. Pauli é bastante bom no contra-ataque. Espero que consigamos ganhar, os adeptos merecem isso...", diz Vítor Pereira.