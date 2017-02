Vítor Pereira parece ter-lhe apanhado o jeito e, depois de duas derrotas, somou esta segunda vitória seguida ao comando do 1860 Munique. Na receção ao Nuremberga, a equipa do técnico português venceu por 2-0, que permitiu cavar um fosso de sete pontos em relação aos lugares de descida.Num duelo entre rivais bávaros e com pouco mais de 24 mil adeptos nas bancadas do Allianz Arena, o central senegalês Abdoulaye Ba - emprestado pelo FC Porto aos alemães no mercado de inverno - inaugurou o marcador aos 16'. Depois, o jovem ganês Lumor Agbenyenu - cedido pelo Portimonense, também em janeiro -, de 20 anos, selou o triunfo aos 39'.Assim, o trabalho de Vítor Pereira parece começar a dar frutos, pois o 1860 Munique reforçou o 14.º lugar, agora com 25 pontos, a apenas sete do 5.º posto e a outros tantos do último posto - os últimos quatro classificados têm todos 18 pontos -, quando estão cumpridas 21 das 34 jornadas.