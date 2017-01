Continuar a ler

Na estreia de Payet com a camisola do Marselha, Rolando levou a melhor sobre Anthony Lopes, com uma vitória no prolongamento (2-1) que deixa o Lyon pelo caminho. Fanni colocou os locais em vantagem (24’), mas Tolisso empatou na segunda parte, obrigando a mais 30 minutos. No prolongamento, Dória decidiu. Já Cafú foi o herói no triunfo do Lorient sobre o modesto Chateauroux. O ex-jogador do Vitória Guimarães fez o 2-2, já perto do final do tempo regulamentar, e, depois, marcou o golo da vitória no prolongamento.