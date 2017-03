Convocado para a seleção inglesa quatro anos depois da última chamada , Jermain Defoe, de 34 anos, vai reencontrar várias caras conhecidas quando se juntar aos trabalhos da equipa comandada por Gareth Southgate, nomeadamente alguns jogadores com os quais partilhou balneário no Tottenham. Um deles é Kyle Walker, que pouco depois do anúncio da convocatória decidiu felicitar o avançado e ainda Jake Livermore pelas chamadas."Satisfeito por ter sido chamado para a seleção inglesa. Feliz por ver algumas caras conhecidas @IAmJermainDefoe @29_JL", 'tweetou' o defesa do Tottenham. Uma frase inocente, mas que provocou alguma celeuma em Defoe, por causa da utilização do termo "old faces" (caras conhecidas), que pode também ser traduzido como "caras velhas"."O que queres dizer com 'velho'...?", questionou Defoe, levando à justificação do defesa. "Tenho a certeza de que escrevi 'familiar'. Deve ter sido o corretor ortográfico", escreveu, numa publicação bem humorada, finalizada com 'emojis' que traduzem a boa relação entre ambos.

Autor: Fábio Lima