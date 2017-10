Continuar a ler

"É treinar cada vez mais forte e fechar a boca, o que para mim é o mais importante. É isso que estou a fazer. Depois do jogo, de vez em quando até dou uma saída para comer alguma coisa com a minha noiva, mas durante a semana 'seguro-me', para ficar bem para jogar. Coloquei isso na cabeça", assegurou, revelando depois que não tem qualquer acompanhamento: "Estou a fazer o meu caminho, pois sei do que preciso".



Nesta história do peso, Walter tem um episódio curioso. É que a sua melhor temporada acabou por ser quando estava mais pesado, com 106, no Goiás. "Nunca duvidei de mim. É uma coisa engraçada, porque foi o meu melhor ano no futebol. Fui campeão estadual sendo vice-artilheiro, fui à meia-finai da Copa, onde também fui vice-artilheiro. Tipo... É uma coisa engraçada, curiosa".



Bigorna, refira-se, tem estado em foco no Brasileirão, já que marcou nos últimos dois jogos da sua equipa no Brasileirão. "É treinar cada vez mais forte e fechar a boca, o que para mim é o mais importante. É isso que estou a fazer. Depois do jogo, de vez em quando até dou uma saída para comer alguma coisa com a minha noiva, mas durante a semana 'seguro-me', para ficar bem para jogar. Coloquei isso na cabeça", assegurou, revelando depois que não tem qualquer acompanhamento: "Estou a fazer o meu caminho, pois sei do que preciso".Nesta história do peso, Walter tem um episódio curioso. É que a sua melhor temporada acabou por ser quando estava mais pesado, com 106, no Goiás. "Nunca duvidei de mim. É uma coisa engraçada, porque foi o meu melhor ano no futebol. Fui campeão estadual sendo vice-artilheiro, fui à meia-finai da Copa, onde também fui vice-artilheiro. Tipo... É uma coisa engraçada, curiosa".Bigorna, refira-se, tem estado em foco no Brasileirão, já que marcou nos últimos dois jogos da sua equipa no Brasileirão.

Walter diz e tem razão... Ao longo da sua carreira, o seu nome foi quase tantas vezes associado ao seu excesso de peso como à sua capacidade de fazer golos. Ainda assim, há algo a mudar na vida do antigo jogador do FC Porto, agora com 28 anos, que representa o Atlético Goianiense."?Estou com 94, 95 quilos. A meta do clube é essa. Tenho de ter cuidado para não subir. Não posso sair de 95 durante a semana. No dia do jogo preciso estar com 94", admite o avançado, que recorda o facto de ter chegado ao dragão com... 105 quilos! E, então, como é que Walter perdeu peso e como o mantém controlado? A receita é simples.

Autor: Fábio Lima