O Wanda Metropolitano, inaugurado no passado sábado no jogo do Atlético Madrid frente ao Málaga ( vitória colchonera por 1-0 ), com capacidade para 68 mil espectadores, superou o outro candidato a receber a final da Champions em 2019, o Olímpico de Bakú, no Azerbaijão.Será a oitava vez que a final da Liga dos Campeões será disputada em Espanha, depois de Madrid ter recebido em 1957, 1969, 1980 e 2010; Sevilha em 1986 e Barcelona em 1989 e 1999.