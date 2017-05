Continuar a ler

Para o ataque, Southgate chamou Harry Kane (), melhor goleador da Liga, com 29 golos, e pela primeira vez chamado por este selecionador, Jamie Vardy (), Jermaine Defoe () e Marcus Rashford (Manchester United).Kane ainda não se tinha estreado com Gareth Southgate por ter estado lesionado nos primeiros jogos do técnico à frente da equipa inglesa.A Inglaterra defrontará a Escócia a 10 de junho, em Glasgow, em jogo de apuramento do grupo F, liderado pelos ingleses, e depois a França, a 13 de junho, em jogo particular a disputar no Stade de France.