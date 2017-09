Continuar a ler

Rooney, de 31 anos, antigo 'capitão' da seleção inglesa, foi parado numa operação 'stop' da polícia, quando conduzia no início do mês perto de sua casa, nos arredores de Manchester.Hoje, o jogador, que é o melhor marcador de sempre da seleção e do Manchester United, clube que deixou ao fim de 13 épocas e regressou ao Everton, entregou a sua declaração de culpa no tribunal de Stockport.O futebolista disse ainda que "aceita a decisão do tribunal" e que espera poder contribuir com o "serviço comunitário", aproveitando também para endereçar desculpas à família, treinador, presidente e a todos do Everton."Agora, quero pedir desculpa a todos os adeptos e a todos aqueles que sempre me seguiram e apoiaram a minha carreira", acrescentou.O tribunal decidiu ainda que Rooney terá que cumprir 100 horas de trabalho comunitário não remunerado.