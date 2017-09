O atacante brasileiro Welliton assinou um acordo de dois anos com Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Antes de se juntar ao clube dos Emirados Árabes Unidos, Welliton jogou para o Kayserispor da Turquia. O jogador de 30 anos chegou no país no domingo e completou com sucesso seus exames médicos.Welliton jogou no Spartak Moscovo vindo do Goiás e passou sete temporadas com a equipa russa antes de ser emprestado ao Grêmio, São Paulo e Celta de Vigo, este em Espanha. Mudou-se depois para a Turquia onde jogou no Mersin e no Kayserispor."Estou feliz por ter assinado com o Al-Sharjah depois de alguns problemas com o meu ex-clube. Quero deixar o que aconteceu com o Kayserispor para trás e quero concentrar-me nesta temporada com o meu novo clube. Estou aqui para ajudar Al-Sharjah na liga dos Emirados Árabes Unidos e vou trabalhar duro para ter sucesso. Gostaria de agradecer ao clube por acreditar em mim e retribuirei com muito trabalho e espero que também com muitos golos", disse o atacante Welliton.