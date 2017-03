Arsène Wenger tem a cabeça a prémio no Arsenal, que tentará apresentar este sábado ao Lincoln a fatura da humilhação (1-5) com o Bayern. O francês defende-se do mau momento dos gunners, contando a velha história da besta que virou bestial.



"Sinto-me forte e motivado! Se não estou cansado como Luis Enrique? Não! Há duas semanas ele era um idiota e todos lhe pediam que saísse do Barça. E ele informou que se ia embora no fim da época. Hoje é um herói! Sou fã da matemática e tenho uma equação em relação à profissão de treinador. Um dia revelo-a...", referiu Wenger, que deve apostar de início em Alexis e Özil.

