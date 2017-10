Continuar a ler

"Os dois jogadores parecem-me felizes aqui e tenho esperança que possamos dar a volta a esta situação", acrescentou.Tidos como as duas principais figuras do plantel do Arsenal, o internacional alemão Mesut Özil foi o primeiro a chegar aos gunners, em 2013, proveniente do Real Madrid, tendo o chileno Alexis Sánchez sido contratado na época seguinte, ao Barcelona.O Arsenal ocupa atualmente o quinto lugar na Premier League com 13 pontos, a 6 do líder Manchester City, estando também inserido no grupo H da Liga Europa, que lidera com 6 pontos.