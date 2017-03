Continuar a ler

"A minha vontade sempre foi a mesma. Durante estes 20 anos tive várias oportunidades para sair, por isso não acho que precise de vos convencer que a minha preferência sempre foi o Arsenal", observou Wenger. Apesar de não ter ainda tomado uma decisão definitiva sobre o futuro profissional, o treinador francês, que está no comando técnico do Arsenal há 20 anos, descartou a possibilidade de ocupar o lugar de Luis Enrique, que anunciou na quarta-feira a saída do Barcelona no final da temporada "A minha vontade sempre foi a mesma. Durante estes 20 anos tive várias oportunidades para sair, por isso não acho que precise de vos convencer que a minha preferência sempre foi o Arsenal", observou Wenger.

O treinador do Arsenal , Arsène Wenger, disse esta quinta-feira que não espera ocupar "lugares deixados vagos por outros treinadores", em resposta ao eventual interesse em suceder a Luís Enrique no comando técnico do Barcelona "Evidentemente, não estou à procura de trabalho em outros clubes ou de lugares deixados vagos por outros treinadores", disse Wenger, de 67 anos, apesar de manter em aberto a possibilidade de deixar o clube londrino no fim da época 2016/2017.

Autor: Lusa