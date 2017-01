Continuar a ler

"Eu falei com ele sobre isso e ele nega completamente", disse Wenger, que elogia a postura do médio suíço, que diz ser fantástica desde que Granit Xhaka chegou ao clube.



O técnico francês disse ainda que Xhaka "tem sido absolutamente maravilhoso com o Arsenal, tem foco e dedicação" e que nunca ouviu "nada de mau acerca dele".



O técnico garante que o jogador, que já viu nove cartões vermelhos no clube e na seleção suíça desde 2014, não desiludiu o Arsenal em nenhuma das situações.



Em relação a ter sido expulso pela segunda vez, Wenger considera que o cartão vermelho foi injusto, porque "não foi um lance perigoso, foi desastrado", mas que Xhaka "tem que aprender" que aquele tipo de toques pode dar azo a cartões.



Arsène Wenger, treinador do Arsenal, defendeu esta quinta-feira o internacional suíço Granit Xhaka, depois de o jogador ter sido ouvido pela polícia de Londres por alegados insultos racistas a um funcionário do aeroporto de Heathrow.Wenger disse que Xhaka - que vai ficar fora dos relvados durante quatro jogos, por ter sido expulso no domingo pela segunda vez esta época, no jogo do Arsenal com o Burnley (2-1), para a Liga inglesa - nega ter insultado o funcionário.