BOOM! ARSENE WENGER TOLD TO HIS PLAYERS THAT HE WILL LEAVE ARSENAL!

Here details of when and how the talk happened https://t.co/nOkJEpjzoR — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 7, 2017

Arséne Wenger comunicou ao plantel doque vai deixar o clube londrino no final da temporada. A informação é avançada em Itália pelo jornalista Tancredi Palmeri, correspondente da 'beIN Sports' e colaborador da 'CNN' e 'Gazzetta dello Sport'.De acordo com a informação avançada, Wenger já comunicou a decisão ao plantel, no centro de treinos de Shenley, sem, no entanto, informar a direção do clube, colocando desta forma um ponto final na especulação que girava em torno do seu futuro há já alguns meses.Recorde-se que o treinador francês termina o seu contrato esta temporada e vai, ao que tudo indica, ignorar a proposta de renovação por mais duas temporadas oferecida pelo clube. O jornalista italiano lembra ainda que o clube londrino é um caso único no mundo do futebol: é o treinador que decide o seu futuro.Não é ainda certo o que vai fazer Wenger depois de deixar o Arsenal nem se a direção do clube londrino conseguirá convencê-lo a mudar de ideias. A única certeza, para já, é que o treinador vai deixar os gunners no final da temporada.

Autor: João G. Oliveira