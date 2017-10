Com a possível independência da Catalunha em cima da mesa e uma eventual entrada do Barcelona na Premier League como possibilidade, Arsène Wenger foi este domingo, após o triunfo sobre o Brighton (2-0), questionado sobre o que teria de fazer para fazer face à entrada em cena dos (ainda) espanhóis no seu campeonato."Tentaria aprender catalão (risos). O título seria ainda mais difícil para todos caso o Barcelona queira juntar-se à Premier League. Ainda assim, não me parece que cheguem a esse ponto. Contudo, é interessante, porque é uma situação que tem impacto na vertente desportiva. O Barcelona é um clube altamente político e é interesse ver como respondem nas provas", considerou o francês, que mesmo assim deu uma espécie de 'nega' à ideia: "Já temos equipas suficientes aqui, com 20. Se queremos subir para 24 devemos convidar primeiro os escoceses antes dos espanhóis!"

Autor: Fábio Lima