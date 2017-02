Continuar a ler

"Mesmo que me vá embora, o Arsenal não ganhará todos jogos. Espero que no futuro possamos conquistar a Champions mas lembro que nunca ganhámos mesmo antes de eu chegar aqui". Wenger afirmou aceitar bem as críticas. "Estou há 20 anos aqui e o meu trabalho é público", frisou. O treinador explicou ainda que "apesar de poder ter saído várias vezes" o amor ao Arsenal falou sempre mais alto."Mesmo que me vá embora, o Arsenal não ganhará todos jogos. Espero que no futuro possamos conquistar a Champions mas lembro que nunca ganhámos mesmo antes de eu chegar aqui".

Debaixo de fogo por causa da derrota por 5-1 com o Bayer Munique , Wenger assegurou esta sexta-feira que não está miminamente preocupado com o futuro: "Não me vou retirar. Serei treinador na próxima temporada, quer seja no Arsenal ou noutro clube qualquer".O técnico francês explicou que dentro de dois meses no máximo tudo ficará esclarecido. "Anunciarei a minha decisão em março ou abril. Se não digo agora é porque não sei. Estou concentrado nos problemas da equipa e não em mim", disse.

Autor: Sandra Lucas Simões