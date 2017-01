Continuar a ler

O técnico francês considerou que "não há qualquer necessidade em contratar avançados" para os gunners, já que "o plantel está muito bem serviço no ataque".Neste sentido, Wenger aproveitou para elogiar as prestações de Theo Walcott (3 golos) e Danny Welbeck (2) na goleada de sábado no terreno do Southampton, por 5-0, para a Taça de Inglaterra."Welbeck está muito bem, embora não esteja no seu pico de forma. Temos de ter alguns cuidados com ele. Está bem fisicamente, mas devemos gerir as presenças nos jogos", explicou o técnico, referindo-se às várias lesões que o avançado tem sofrido nos últimos 20 meses.