Confrontado com os rumores da saída de Alexis Sánchez, Wenger lembrou que o avançado ainda tem 15 meses de contrato com os gunners.



"O Alexis Sánchez tem 15 meses de contrato, por isso a decisão de ele continuar ou não depende completamente do Arsenal e de mais ninguém". Confrontado com os rumores da saída de Alexis Sánchez, Wenger lembrou que o avançado ainda tem 15 meses de contrato com os gunners.

Arsène Wenger negou que tenha havido qualquer desentendimento com Alexis Sánchez durante o treino, razão por que terá deixado o chileno no banco na derrota com o Liverpool, por 3-1 "É completamente falso, mas entendo que tenham de encher os jornais e respeitamos isso. Quando não vencemos os jogos, nem sempre se publica a verdade e temos de aceitar isso", afirmou Wenger, na antevisão ao jogo com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, antes de classificar a sua relação com o chileno: "É uma relação honesta e normal, como com qualquer outro jogador".

Autor: João G. Oliveira