Arsène Wenger lamentou a pesada derrota desta quarta-feira frente ao Bayern Munique, frisando que os dois golos sofridos de rajada na segunda parte ditaram o desfecho do encontro."Dois golos num curto espaço de tempo é algo difícil de digerir. Temos de analisar isso. Foi uma combinação de problemas psicológicos e de organização. Antes disso estávamos a controlar bem. Foi um jogo estranho. Jogámos bem na primeira parte e tivemos duas boas oportunidades mesmo antes do intervalo. Mas depois sofremos golos aos 53' e aos 56'", explicou o técnico dos gunners.Wenger falou mesmo num "pesadelo": "As verdadeiras complicações surgiram após o terceiro golo. Perdemos a nossa organização e quebrámos mentalmente. Os últimos 25 minutos foram um pesadelo. Parecia que não tínhamos resposta. É um resultado extremamente mau".

Autor: Luís Miroto Simões